Previsão do tempo para Curitiba hoje e começo de semana. Tem chuva?

A chuva que marcou presença nos últimos dias em Curitiba promete dar uma trégua, pelo menos neste começo de semana. Segundo a previsão do tempo para Curitiba, o domingo terá sol entre muitas nuvens, máxima de 20ºC, e sem previsão de chuva.

O começo de semana também será bem semelhante ao domingão. Segundo a previsão do tempo para Curitiba, temperatura entre os 12 e 16ºC e zero chance de chuva. Porém, mudança bem no meio da semana.

A previsão do tempo para Curitiba indica que a chuva pode voltar na quarta-feira (16), mas com um acumulado bem pequeno, apenas 2 mm.

“Alguma presença de nebulosidade mais significativa, ocorre especialmente a partir do São Paulo. No Paraná, céu com poucas nuvens a claro e temperaturas ligeiramente mais baixas entre os setores sul e sudeste, próximo de 12 °C”, disse o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar.

Previsão do tempo para Curitiba nos próximos dias

A partir de segunda-feira o tempo permanece estável em praticamente todo o Paraná. Apesar de seguir com bastante nuvens do leste ao litoral, o Simepar adianta que a chance de chuva é baixa ao longo do dia. Porém, segundo a previsão do tempo para Curitiba, no período noturno a temperatura fica mais amena.

