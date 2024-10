Avião faz pouso de emergência no Litoral do Paraná e piloto é resgatado por pescadores

Um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência, na tarde deste sábado (12), na Ilha do Governador Valadares, em Paranaguá, litoral do Paraná. Um homem que estava na aeronave, que parou com as rodas para cima, “capotada”, foi resgatado e encaminhado ao Hospital Regional do Litoral.

Populares que presenciaram o acidente chamaram os Bombeiros e a Guarda Civil da cidade. Quando as equipes chegaram o homem de aproximadamente 49 anos já tinha sito resgatado por pescadores após o incidente com o avião.

O piloto do avião fez um pouso de emergência em uma área de vegetação e ninguém em terra ficou ferido.

Até a publicação desta reportagem o estado de saúde dele não havia sido informado.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

