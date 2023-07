O avanço da frente fria que vem do Sul do país deixa o clima instável em praticamente todo o Paraná neste domingo (8). O tempo fica nublado e com possibilidade de chuvas ocasionais nas regiões Leste, Sul e Oeste do estado, e o sol só deve aparecer mesmo no Norte paranaense.

Em Curitiba, o céu permanece nublado, mas com pouca chance de chuva, e temperatura amena. O dia será de pequena amplitude térmica, com mínima prevista de 13°C e máxima de 16°C. No Litoral são esperadas chuvas isoladas, e a máxima não deve passar da casa dos 20°C. A temperatura máxima prevista é para a região de Paranavaí, que deve registrar 27°C.

O clima não deve mudar muito na segunda-feira (10), mas as temperaturas se elevam em todas as regiões. Em Curitiba, a mínima prevista permanece em 13°C, mas a máxima deve chegar aos 21°C, devido à diminuição da presença das nuvens. Mesmo assim, o sol aparece apenas em breves momentos. A chuva continuará presente no Leste e no Sul, e a máxima deve chegar aos 22°C no litoral.