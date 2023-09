Um homem de 38 anos foi preso pela Polícia Civil em Curitiba por armazenar pornografia infantojuvenil. A ação da polícia ocorreu na manhã desta terça-feira (05) no bairro Capão Raso. Logo após a prisão os policiais contataram que no celular do preso havia diversos grupos relacionados à pornografia infantil.

“Encontramos no celular do suspeito uma foto contendo conteúdo de exploração sexual infantojuvenil. Ainda apuramos que ele participava de diversos grupos em aplicativos de mensagens relacionados à pornografia infantil”, afirma a delegada da PCPR Ellen Victer. A captura do homem foi realizada no momento do cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Sabe de algum caso? DENUNCIE!

Quem tomar conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente deve denunciar. A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR e 181, do Disque Denúncia. Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a pessoa deve acionar a Polícia Militar, por meio do 190.

