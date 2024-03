Menos de um mês após o início das obras que desativaram definitivamente a antiga pista da Praça da Ucrânia, a prefeitura de Curitiba faz um aceno aos skatistas da cidade com a reabertura da renovada pista de Santa Felicidade e o anúncio de que a estrutura da mais tradicional pista da modalidade na cidade, localizada na “Praça do Gaúcho”, será totalmente revitalizada.

Na sexta-feira, durante a entrega da pista da Praça São Marcos, na Via Veneto, em frente ao terminal de Santa Felicidade, que foi totalmente reformada, o prefeito Rafael Greca assinou a ordem de serviço para o início da obra na pista que fica na Praça do Redentor, no São Francisco, e foi apelidada com o nome da tradicional sorveteria localizada na praça.

De acordo com a prefeitura, as obras na praça e na pista de skate terão um investimento de R$ 919,2 mil e devem durar seis meses. A previsão é que os trabalhos comecem ainda neste primeiro semestre do ano. O projeto de revitalização não deverá alterar as características atuais da pista, que receberá piso novo e melhorias em questões de segurança.

Tradição de cinco décadas

Primeira pista em formato bowl da cidade, a estrutura localizada na Praça do Redentor foi construída em 1974, na gestão do prefeito Saul Raiz, e projetada pelos arquitetos Lauro Tomizawa e o Roberto Coelho, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

Como nunca haviam visto uma pista de skate antes, os arquitetos se inspiraram em fotos de duas revistas vindas dos Estados Unidos, país onde o esporte foi criado por surfistas que levaram para as ruas as manobras que faziam no mar. De acordo com a prefeitura, o local foi a primeira praça pública de skate da cidade – e a segunda do Brasil, e logo ficou conhecido como a “Praça do Skate”.

Pista nova

Em Santa Felicidade, a pista entregue aos praticantes da modalidade foi totalmente reformada no formato bowl park, uma das modalidades olímpicas do skate. Segundo a prefeitura, a cidade agora tem sete pistas de skate totalmente modernizadas e transformadas com ângulos, materiais e pisos que seguem o que há de mais atual no mundo da modalidade esportiva.

A pista da Praça São Marcos ganhou novas transições, mais rápidas, e um bowl com a parte mais alta de 2,60 metros. No restante da pista as paredes têm 2,25 metros.

Essas reformas fazem parte do projeto de modernização de todas as 32 pistas públicas de skate da cidade, que terá investimento total de R$ 2,8 milhões. Até o momento, além da pista de Santa Felicidade, já foram concluídas as reformas nas pistas do Jardim Ambiental, no Alto da XV; no Centro Social Avelino Vieira, no Bacacheri; na Praça Bernardo Manoel Hostin, no Bairro Alto; na Praça Antônio Sebastião da Cunha Gebran, na CIC; na Praça Marco Aurélio Malucelli, no Bosque Saturno; e na Praça Soldado Wagner Alves Sampaio, no Tatuquara. Atualmente, as obras estão sendo feitas na pista de skate da Praça José Luiz Franceschi, no Sítio Cercado.

Lançamento de um lado, fim de uma era de outro!

Ao mesmo tempo, a antiga pista da Praça da Ucrânia, que foi projetada inicialmente como um ringue de patinação e foi adotada pelos skatistas ainda nos anos 1970, foi definitivamente desativada com o avanço das obras de revitalização da praça.

O equipamento já havia sido coberto com terra e dado lugar a um jardim, e agora foi removido do local, apesar dos protestos de skatistas e moradores da região, que alegam que a revitalização alteraria completamente o projeto original da Praça da Ucrânia, elaborado pelo renomado arquiteto José Maria Gandolfi em 1965.

