Falecimentos em Curitiba; Obituário desta o sábado (16)
ADELICIO VENTURA SELES, 68 ano(s). ELETRICISTA. MARIA DO SOCORRO SELES. Filiação: MANOEL VENTURA SELES e DORVALINA ODILA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 16 de março de 2024 às 16:00h.
ALCEA DA APARECIDA NOGUEIRA, 74 ano(s). AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. JOSE NOGUEIRA. Filiação: SEBASTIAO PINHEIRO e JEORGINA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 16 de março de 2024 às 10:00h.
ANA ALEXANDRE FRUTUOSO, 89 ano(s). DO LAR. Filiação: JACO FRANCISCO ALEXANDRE e MARIA HAMES ALEXANDRE. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, sexta-feira, 15 de março de 2024 às 17:00h.
ANA CECILIA CIONEK KUDUAVICZ, 7 dia(s). MENOR. Filiação: EDEMAR KUDUAVICZ e ODETE MARIZA CIONEK. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, sexta-feira, 15 de março de 2024 às 17:00h.
ANITA TEREZINHA SENNA, 80 ano(s). DOMÉSTICA. MAURICIO DE SENNA. Filiação: ANTONIO DA ROCHA e ANTONIA CALHARI DA ROCHA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 16 de março de 2024 às 10:30h.
ANTONIO ORLANDO NETTO, 83 ano(s). MARILENE HORACIO ORLANDO. Filiação: FREDERICO ORLANDO e MARIA DOMENICA DONTAR. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 15 de março de 2024 às 17:00h.
APARECIDA FERREIRA, 65 ano(s). AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: MIGUEL PAULINO FERREIRA e ENI FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 16 de março de 2024 às 10:00h.
ARISTEU KLAINER, 71 ano(s). VIGILANTE. MARIA DE JESUS CAMPOS DE PAIVA. Filiação: FRANCISCO XAVIER KLAINER e DALILA FRANCO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 15 de março de 2024.
BRONISLAWA ZYTKOWSKA STYGAR, 91 ano(s). DO LAR. VITOR STIGAR. Filiação: ANDRE ZYTKOWSKA e VICTORIA ZYTKOWSKA STYGAR. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 16 de março de 2024 às 17:00h.
CATARINNA FIALLA, 80 ano(s). DO LAR. Filiação: SEBASTIAO COLLACO e VERONICA COLLACO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO BOQUEIRÃO/ARAUCÁRIA, sábado, 16 de março de 2024 às 17:00h.
CESAR AUGUSTO FERREIRA SOARES, 73 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. ELVIRA EVA DAS NEVES FERREIRA SOARES. Filiação: AZIS FERREIRA SOARES e MARIA THEREZINHA FERREIRA SOARES. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ (PONTA GROSSA), sábado, 16 de março de 2024.
DANIEL MEDEIROS RADICHEWSKI, 54 ano(s). VENDEDOR(A). Filiação: ALEXANDRE RADICHEWSKI e MARIA DO ROSARIO MEDEIROS RADICHEWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 16 de março de 2024 às 16:00h.
ELZA JULIA SOARES, 68 ano(s). VENDEDOR(A). JUVENAL SOARES FILHO. Filiação: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e LUCINDA PEREIRA LOPES DOS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 16 de março de 2024.
ESMERALDA ALVES DE OLIVEIRA, 84 ano(s). DO LAR. IDOALTO PEREIRA DE OLIVEIRA. Filiação: MANOEL COLOMBES ALVES e ALDA ALBANO DE CASTRO ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 16 de março de 2024 às 15:00h.
ESTEFANO JULA, 86 ano(s). AGRICULTOR. BRONKA JULA. Filiação: MIRO JULA e JULIA JULA. Sepultamento: CEMITERIO LIGACAO DE PRUDENTOPOLIS, sexta-feira, 15 de março de 2024.
FABIO DO AMARAL CALEGARI, 41 ano(s). PROFESSOR(A). Filiação: GENEZIO CALEGARI e MERCEDES DO AMARAL CALEGARI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 16 de março de 2024.
FILOMENA DE ALMEIDA DECONTO, 86 ano(s). ENFERMEIRO(A). Filiação: JOAO ANTONIO DE ALMEIDA FILHO e ADELINA PACHECO MACIEL DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 16 de março de 2024 às 13:30h.
GEAZI CORREA JUNIOR, 49 ano(s). OUTROS. CLAUDIA PRANDEL CORREA. Filiação: GEAZI CORREA e ROSELI CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 15 de março de 2024 às 17:00h.
GELTA MARTINS DE MIRANDA, 90 ano(s). AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. FRANCISCO FRANCO DE MIRANDA. Filiação: DONATO MARTINS DE MIRANDA e ANATALIA MARIA MILA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 16 de março de 2024 às 17:00h.
HELENA RENAUT, 80 ano(s). DO LAR. Filiação: ANTONIO SKRENSKI e MARIA SKRENSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 16 de março de 2024 às 11:00h.
IZALTINO DE OLIVEIRA, 90 ano(s). SEGURANÇA. VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA. Filiação: MANOEL DE OLIVEIRA e IDALINA ANA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 16 de março de 2024 às 16:30h.
JOAO BATISTA CARNEIRO MOREIRA, 75 ano(s). COMERCIANTE. JUSCELINA SILVEIRA MOREIRA. Filiação: JOSE ALVES MOREIRA e EMILIA CARNEIRO MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 15 de março de 2024 às 18:00h.
JOSE EUSTACHIO, 84 ano(s). AUTONOMO. SUELI APARECIDA GUIMARAES. Filiação: SEBASTIAO EUSTACHIO e ANTONIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 16 de março de 2024 às 15:00h.
JOSE NICOLAU DA SILVA, 60 ano(s). DO LAR. Filiação: ADAUTO NICOLAU DA SILVA e JONATA ALVES DE OLIVEIRA NICOLAU. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 16 de março de 2024 às 16:00h.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta o sábado (16)
JUSSARA BRUM, 72 ano(s). AGENTE. Filiação: NOEMIA BRUM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 16 de março de 2024 às 17:00h.
LEANDRO MINEUSA POLLO, 26 ano(s). AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: VALDIR MINEUSA POLLO e ZILDA SALETE DA SILVA MINEUSA POLLO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLONIA MARCELINO, sábado, 16 de março de 2024 às 11:00h.
LELOIR DE FATIMA SANTOS PIROLO, 53 ano(s). ADMINISTRADOR(A). CARLOS HENRIQUE PIROLO. Filiação: LEODONE RIBEIRO DOS SANTOS e ILUIR DE OLIVEIRA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 16 de março de 2024.
LETICIA PROENCA DA SILVA, 34 ano(s). DIARISTA. Filiação: JOAO MORAIS DA SILVA e MARIA APARECIDA PROENCA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 16 de março de 2024 às 10:30h.
LUIZ CARLOS RAFAEL DE JESUS, 63 ano(s). MECÂNICO. MARLENE MIRANDA DA SILVA DE JESUS. Filiação: ANTONIO MARTINHO DE JESUS e PAULINA RAFAEL DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sábado, 16 de março de 2024.
LUIZ CARLOS ROCHA, 45 ano(s). TORNEIRO MECÂNICO. Filiação: ARI ROCHA e ZENI KARAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 16 de março de 2024.
MANOEL DOS REIS MOREIRA, 81 ano(s). NOEMI GONCALVES MOREIRA. Filiação: JOSE BISPO MOREIRA e CANDIDA GOMES DOS REIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 16 de março de 2024 às 17:00h.
MARCOS ANTONIO NALDINO, 63 ano(s). AUTONOMO. Filiação: LUIZ NALDINO e ONDINA PEREIRA NALDINO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sábado, 16 de março de 2024 às 11:00h.
MARIA MADALENA BENTO DE ALCANTARA, 52 ano(s). AGENTE ADMINISTRATIVO. FLAVIO RENATO DIAS DA SILVA. Filiação: DEOCLECIANO VALERIANO DE ALCANTARA e CINFOROZA BENTO DE ALCANTARA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 16 de março de 2024 às 13:00h.
MARIA SILADORA BENGOZI, 80 ano(s). DO LAR. JOAO BATISTA DE MORAIS BENGOZI. Filiação: JOAO PENTO e DORALICE DA SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUN DE FENIX /PR, sábado, 16 de março de 2024 às 17:00h.
MARIA TEREZA MARQUES LIMA, 79 ano(s). DO LAR. WEBSTER RODRIGUES LIMA. Filiação: ANTONIO JOSE MARQUES DOS SANTOS e MARIA DA CONCEICAO VALENTE MARQUES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 16 de março de 2024.
MARIO BERTELLI, 88 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. MARIA DE LOURDES TEIXEIRA BERTELLI. Filiação: AUGUSTO BERTELLI e TERESA BERTELLI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 16 de março de 2024 às 11:00h.
MIGUEL ANGELO MACEDO MOREIRA, 54 ano(s). MOTORISTA. Filiação: WILSON JOSE MOREIRA e ELIANI MACEDO MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, sábado, 16 de março de 2024 às 17:00h.
NEREU SOARES, 74 ano(s). PINTOR(A). Filiação: CONSTANTINO SOARES e MARIA RIBEIRO DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 16 de março de 2024 às 11:00h.
ORLI TADEU DOS SANTOS, 66 ano(s). MECÂNICO. ADINAIR COLACO DA SILVEIRA SANTOS. Filiação: IOLANDA SOARES DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 16 de março de 2024 às 17:00h.
PEDRO FRANCISCO ZILLI, 69 ano(s). PORTEIRO(A). REGINA DE FATIMA ZILLI. Filiação: TARCILIO ZILLI e APOLONIA ZILLI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 15 de março de 2024 às 17:00h.
QUITERIA GUILHERMINA DE JESUS CUNHA, 75 ano(s). DO LAR. IZAIAS LAUREANO DA CUNHA. Filiação: MAURO PEREIRA DE OLIVEIRA e REGINA GUILHERMINA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 16 de março de 2024 às 11:00h.
SAMUEL DOS SANTOS, 80 ano(s). OUTROS. DIRCE AMARAL DOS SANTOS. Filiação: DOMINGOS ANTONIO DOS SANTOS e IDA CECILIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 16 de março de 2024.
SANTA UMBELINA DO AMARAL SANTOS, 92 ano(s). DO LAR. EDUARDO ALVES DOS SANTOS. Filiação: JOAO ROSA DO AMARAL e LEONOR DE ASISS AMARAL. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 16 de março de 2024 às 16:30h.
SERAFIM MARTINS BARBOSA, 77 ano(s). MARCENEIRO. JUPIRA DO AMARAL LOPES BARBOSA. Filiação: SEBASTIAO MARTINS BARBOSA e FLORIZA BENICIO BARBOSA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sábado, 16 de março de 2024 às 14:00h.
SILVIA MARIA ZAHDI, 79 ano(s). DO LAR. Filiação: MANOEL VIEIRA GARCIA e ALBA MELO GARCIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 16 de março de 2024 às 12:00h.
SUELI GONCALVES DOS SANTOS, 58 ano(s). DO LAR. Filiação: SIDALINO GONCALVES DOS SANTOS e JOVINA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 16 de março de 2024 às 11:30h.
TAQUECHI SATO, 87 ano(s). COMERCIANTE. MASAKO SATO. Filiação: GONSHIRO SATO e FUJIE SATO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 16 de março de 2024 às 17:00h.
VICTOR MIGUEL PEREIRA LOPEZ DE LIMA, 21 ano(s). AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ELTONDIONE DE LIMA e MARYAN MIDORI PEREIRA LOPEZ. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sábado, 16 de março de 2024.
VILMAR SILVA DOS SANTOS, 43 ano(s). ENTREGADOR(A). Filiação: PEDRO DOS SANTOS e TEREZA LUIZA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 16 de março de 2024 às 17:00h.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta o sábado (16)
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