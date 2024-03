Sete apostas de Curitiba ficaram no quase com a Lotofácil 3053 milionária, sorteada na noite desta sexta-feira (16). As apostas de Curitiba acertaram 14 dos 15 números sorteados e garantiram um prêmio de consolação. Em âmbito nacional, três apostas cravaram os 15 números sorteados e vão dividir a bolada de R$1,7 milhão.

Resultado Lotofácil 3053 milionária: 02, 04, 05, 07, 08, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 23.

As sete apostas de Curitiba foram do tipo simples, com 15 números apostados e que renderam um prêmio de R$ 1,2 mil. Veja abaixo o detalhamento das apostas:

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR CASA LOTERICA ESTAÇAO DA SORTE 15 Não Simples 1 R$1.290,36 CURITIBA/PR LOTERIAS AGUA VERDE 15 Não Simples 1 R$1.290,36 CURITIBA/PR LOTERIAS ANA PAULA 15 Sim Simples 1 R$1.290,36 CURITIBA/PR LOTERIAS DA SORTE LTDA 15 Não Simples 1 R$1.290,36 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.290,36 CURITIBA/PR REDE SUL LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.290,36 CURITIBA/PR SANTA QUITERIA LOTERIAS 15 Sim Simples 1 R$1.290,36

Como jogar na Lotofácil?

Para jogar na Lotofácil o apostador deve escolher no mínimo 15 entre os 25 números disponíveis. Ganha quem acerta 11, 12, 13, 14 e 15 dezenas. Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

