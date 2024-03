Está cada vez mais perto a frente fria que promete trazer um “alívio” no calor extremo que atinge Curitiba e grande parte do Paraná. Segundo o Simepar, Curitiba já pode ter chuva isolada neste sábado (16), mas a grande quantidade de água mesmo chega domingo (17), segundo a previsão do tempo para Curitiba.

A máxima em Curitiba neste fim de semana chega aos 30ºC e a chuva no domingo pode ultrapassar os 18 milímetros. A mudança começa a partir desta tarde, com a presença de um sistema de baixa pressão na argentina e Paraguai e o forte calor. Ambos contribuem para a formação de áreas de instabilidade em parte do estado.

Há, inclusive, um alerta laranja de temporal em vigor, segundo o Inmet, mas que não engloba Curitiba. O alerta é para a metade sul do Paraná e está válido até o meio dia de domingo, pelo menos.

Frente fria avança!

No domingo, segundo o Simepar, a instabilidade atmosférica aumenta sobre as diversas regiões paranaenses. A razão é a presença de uma frente fria sobre o oceano, na altura do Sul do Brasil. Esta frente fria favorece a formação de áreas de instabilidade em boa parte do Paraná.

Pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas e ventos fortes ocorrem em vários setores do estado. Possibilidade de chuvas a qualquer momento do dia.

