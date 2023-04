Prefeitura de Curitiba abre edital com 27 vagas para ambulantes em parques

Nesta quarta-feira (26), começa o período de inscrições para o edital que disponibiliza 27 vagas para venda de churros, crepes, frutas e verduras, cachorro-quente, pipoca, sorvete, doces secos, caldo de cana e água de coco no Centro e em parques de Curitiba.

As inscrições são realizadas pela Secretaria Municipal do Urbanismo e podem ser feitas até as 17h do dia 26 de maio. A avaliação da Comissão Permanente do Comércio Ambulante de Curitiba será realizada em 29 de maio.

Os interessados deverão apresentar a seguinte documentação: CPF e RG; comprovante de endereço oficial em nome do requerente morador de Curitiba (água, luz, telefone fixo); certidão de casamento, se for o caso; registro de nascimento de filhos menores, se for o caso; certificado atual do curso de manipulação de alimentos (para venda de produto alimentícios); licenciamento (CRLV) para reboques, trailer e veículo automotor adaptado (este último permitido somente para venda de churros e crepes); veículo automotor adaptado para venda de churros e crepes deverá estar registrado na categoria comércio.

Os documentos poderão ser encaminhados para o e-mail comercioambulante@curitiba.pr.gov.br ou ser entregues diretamente no Núcleo do Urbanismo da Rua da Cidadania da Praça Rui Barbosa, com atendimento presencial agendado pelo site agendaonline.curitiba.pr.gov.br ou pelo telefone 33135830.

Para solicitação por e-mail deverão ser preenchidos todos os campos do requerimento, e assinado pelo requerente.

Vagas disponíveis nos parques e bosques

Bosque Alemão – 1 vendedor de pipoca (Portal Casa Mila).

Bosque Zanineli – 1 vendedor de caldo da cana (estacionamento do bosque), 1 vendedor de churros e crepes (estacionamento do bosque).

Parque Cambuí – 1 vendedor de sorvete pasteurizado (volante); 1 vendedor de doces industrializados (volante); 1 vendedor água mineral e pipoca (a definir); 1 vendedor de churros e crepes (estacionamento do parque).

Parque dos Tropeiros – 1 vendedor de sorvete pasteurizado (volante).

Bosque Reinhard Maak – 1 vendedor de churros e crepes (estacionamento do bosque)

Parque Pinhal de Santana – 1 vendedor de caldo de cana/água de coco (a definir); 1 vendedor de pipoca (a definir); 1 vendedor soverte pasteurizado (a definir).

Parque Olímpico do Cajuru – 1 vendedor de churros e crepes (estacionamento/quadra poliesportiva).

Parque Tanguá – 1 vendedor de sorvete pasteurizado (volante)

Vagas disponíveis no Centro

Travessa Jesuino Marcondes – Praça General Osório – 1 vendedor de frutas e verduras

Rua Cândido Lopes com Dr. Muricy – 1 vendedor de água de coco

Rua Visconde de Nacar/Largo Alfredo Parodi (ao lado do Colégio São José) – 1 vendedor de cachorro-quente (noturno)

Rua João Negrão (ao lado dos Correios) – 1 vendedor de cachorro-quente (noturno)

Rua Marechal Deodoro com Barão do Rio Branco; Rua Cândido Lopes com Ébano Pereira; Avenida Marechal Floriano Peixoto com José Loureiro (em frente à Caixa); Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 5; Rua Mal Deodoro – Galeria Minerva; Rua Marechal Deodoro com Monsenhor Celso; Praça Senador Correia (na frente da Igreja do Guadalupe); Rua Marechal Deodoro com Presidente Faria; Praça 19 de Dezembro (ao lado do colégio) – 9 vendedores de pipoca e doces secos industrializados

Serviço: vagas para vendedores ambulantes

Inscrições: de 26 de abril às 17h do dia 26 de maio

Dúvidas poderão ser esclarecidas no Núcleo da Secretaria Municipal do Urbanismo na Rua da Cidadania da Matriz ou pelos telefones: (41) 3313-5818, 3313-5815 ou 3313-5578.

Edital de vagas

