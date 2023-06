Uma operação policial do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná (MPPR), acontece, na manhã desta quinta-feira (1º), na casa do prefeito Hissam Hussein Dehaini, de Araucária, Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O motivo da operação do Gaeco na casa do prefeito de Araucária ainda não foi informado pelo Ministério Público, que também está na sede da prefeitura da cidade.

A reportagem tentou contato com a defesa do prefeito, mas ainda não obteve sucesso.

Casamento polêmico

O prefeito se divorciou em 2022, mesmo ano que Kauane foi eleita 2ª princesa teen. Foto: Reprodução/Instagram.

Em abril deste ano, o prefeito, de 65 anos, apareceu no cenário nacional ao se casar com uma adolescente de 16 anos, e nomear a sogra para um cargo na prefeitura. Após a repercussão do caso, ele exonerou a mãe da esposa.

Ainda em abril, o Ministério Público informou que apurava possível prática de nepostismo em Araucária, considerado improbidade administrativa. Anda não existe a confirmação que a ação desta quinta tenha relação com a investigação.

