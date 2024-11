Praça de Curitiba é reformada, ganha novas quadras e parquinho! Veja como ficou

A Praça Oswaldo Cruz, no Centro de Curitiba, foi totalmente renovada. Entre as novidades estão a instalação de um novo parquinho com piso emborrachado e brinquedos inclusivos, a criação de um espaço exclusivo para pets, reforma da pista de atletismo, construção de uma quadra poliesportiva de concreto e de duas canchas de beach tennis, entre outras melhorias. Além da reforma, a Praça Oswaldo Cruz também ganhou um módulo da Guarda Municipal.

As obras, realizadas pela Prefeitura de Curitiba e coordenadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, foram entregues na quinta-feira (21) pelo prefeito Rafael Greca e pela secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Dias. Segundo a Prefeitura, a praça ficou ainda melhor e com espaços democráticos para todos os frequentadores.

“A praça criada em 1917 está totalmente revitalizada. Foram oito anos de muitas realizações na cidade. Fizemos a recuperação fiscal com a ajuda da Câmara de Vereadores. Queremos cada vez mais elevar o nome da Curitiba e essa praça tão linda ficou ainda melhor para as crianças brincarem ao ar livre e os moradores aproveitarem”, disse o prefeito Rafael Greca.

R$ 3,7 milhões investidos na reforma

Os investimentos da Prefeitura para a revitalização foram de R$ 3,7 milhões, recursos provenientes do município de Curitiba e emenda coletiva para a implantação do parquinho dos vereadores Maria Leticia, Pier Petruzziello, Sargento Tania Guerreiro, Salles do Fazendinha, Osias Moraes, Jornalista Márcio Barros, Professor Euler, Carol Dartora, Marcelo Fachinello, Mauro Bobato, Nori Seto, Marcos Vieira, Renato Freitas, Sabino Picolo e para implantação do play pet do vereador Alexandre Leprevost.

A secretária Marilza Dias falou sobre as recentes reformas das praças da Ucrânia, Alfredo Andersen e do Redentor. “E já estamos com o projeto de revitalização da Praça Ouvidor Pardinho. Temos que ter essas opções para as crianças brincarem ao ar livre, longe das telas dos celulares, computadores e televisões. A praça é o espaço democrático de todos os curitibanos”, afirmou Marilza.

O que foi feito na praça?

As melhorias incluem a instalação de um novo parquinho com 470 metros quadrados, com piso emborrachado e brinquedos inclusivos, além de opções de brinquedos voltadas para a primeira e segunda infância.

Os animais de estimação dos moradores que frequentam a praça também ganharam um espaço exclusivo. A revitalização incluiu a criação de um play pet, para os animais correrem soltos pelo espaço de 390 metros quadrados. O local também é equipado com bancos de madeira para o descanso dos cuidadores.

A arquiteta responsável pelo projeto foi Laressa Chornobay, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Pista, quadras e canchas

A infraestrutura voltada para a prática esportiva também foi aprimorada. A pista de atletismo foi completamente reformada, recebendo piso emborrachado e demarcação nas cinco raias.

Além disso, foi construída uma nova quadra poliesportiva de concreto, com 700 metros quadrados, destinada à prática de vôlei, basquete, handebol e futebol. Duas novas canchas de beach tennis foram construídas e uma nova academia ao ar livre foi instalada.

Outras melhorias incluem a recuperação da pista de caminhada e a revitalização do calçamento de petit pavet, contribuindo para a acessibilidade e o bem-estar dos frequentadores da praça.

Além dos equipamentos e da reforma, a Praça Oswaldo Cruz ganhou um módulo da Guarda Municipal. O antigo posto da Polícia Militar foi reformado em parceria com o Shopping Curitiba.

Centro de Esportes

O complexo esportivo da Praça Oswaldo Cruz ainda contempla o Centro de Esporte e Lazer (CEL) Dirceu Graeser, com piscina olímpica aquecida, academia de musculação e uma das melhores quadras cobertas de Curitiba. O espaço é administrado pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e foi totalmente reformado e entregue pela gestão do prefeito Rafael Greca em 2018.

O CEL Dirceu Graeser fechou em 2013 para obras de reforma. Esses trabalhos só foram concluídos em 2018.