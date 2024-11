Apostador de Curitiba ganha quase R$ 1 milhão ao cravar dezenas da Lotofácil 3249

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma aposta de Curitiba, feita por meio de canal eletrônico, cravou os 15 números sorteados pela Lotofácil 3249, na noite desta quinta-feira (21). O apostador de Curitiba acertou todos os números e vai dividir o prêmio de R$ 1,7 milhão com outra aposta de Campinas, São Paulo. O curitibano vai embolsar um total de R$ 795 mil. Nada mal, hein?

Resultado Lotofácil 3249: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21 e 22

A aposta de Curitiba que ganhou na Lotofácil 3249 tinha 17 números, o que aumentam as chances de ganhar. E foi o que aconteceu! Por ter acertado as 15 dezenas da Lotofácil 3249, o apostador de Curitiba vai ter a conta recheada com R$ 795.283,07. Que baita presentão de Natal!

É a segunda vez na semana que uma aposta de Curitiba ganha prêmio na Lotofácil. No último dia 19, um apostador de Curitiba ganhou R$ 2 milhões.

Veja abaixo o detalhamento da aposta de Curitiba que ganhou na Lotofácil 3249:

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 17 Não Simples 1 R$795.283,07

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00. Se for apostar com 17 números, como a aposta de Curitiba, o preço da aposta sobe para R$ 408,00.