Lotofácil 3248 faz novo milionário em Curitiba! Prêmio é de quase R$ 2 milhões

Aposta com 15 acertos!

Uma aposta de Curitiba acertou as quinze dezenas do concurso 3248 da Lotofácil, sorteado na noite de terça-feira (19). Um outro bilhete feito em Baixo Guandu, no Espírito Santo (ES), também cravou. Cada um levará para casa R$ 1.924.535,15.

Resultado da Lotofácil 3248:

01, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 25

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta curitibana foi realizada na Mônaco Loterias e custou R$ 3. Outros dois bilhetes em Curitiba ficaram no quase acertando quatorze números, faturando R$ 1.739,65.

Lotofácil Concurso 3248

Apostas ganhadoras com 15 acertos

Cidade Unidade Lotérica Razão Social Quantidade de números apostados Canal de vendas Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio BAIXO GUANDU (ES) LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 16 Fisico Não Simples 1 R$1.924.535,15 CURITIBA (PR) MONACO LOTERIAS MONACO LOTERIAS LTDA 15 Fisico Sim Simples 1 R$1.924.535,15

Como participar do próximo sorteio da Lotofácil?

Para participar do concurso da Lotofácil, a pessoa precisa fazer a aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa (19 horas).

São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta custa R$ 3.