Pra largar o cigarro! Curitiba oferece ajuda para quem quer parar de fumar

Curitiba quer reduzir a quantidade de fumantes. Um programa de Controle do Tabagismo da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) oferta atividades que ajudam o dependente a deixar o vício. Segundo a prefeitura, entre 2011 e 2021, 132 mil curitibanos deixaram de fumar.

Dados da prefeitura informam que em 2011, um total de 20,2% da população fumava. Em 2021, essa porcentagem caiu para 11,3%, segundo levantamentos do Vigitel – pesquisa anual realizada desde 2006 pelo Ministério da Saúde.

Para participar

Para participar do Programa de Controle do Tabagismo, a pessoa interessada deve procurar uma unidade de saúde ou ligar para a Central Saúde Já Curitiba. “Normalmente, essa consulta é marcada em até dois dias, para uma avaliação clínica. Em seguida, após a consulta, o paciente já recebe o link para participar do grupo virtual”, comentou a coordenadora do Programa Municipal de Controle do Tabagismo, Ana Paula Machado.

Quem preferir a unidade de saúde, será atendido por um profissional de saúde que irá aplicar um questionário sobre os hábitos de fumar do usuário. A partir dessa primeira abordagem, é agendado um atendimento individual, com profissional capacitado, para avaliar o grau de dependência. Depois dessa avaliação, é traçado um plano de trabalho personalizado.

“O tabagismo é uma doença, que causa e agrava muitas outras doenças. Por isso, o suporte profissional é essencial e as unidades de saúde estão de portas abertas para os curitibanos que decidam trocar o cigarro por estilos de vida saudáveis”, convida a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

Atualmente, em Curitiba há 225 usuários em tratamento em 45 grupos ativos, nos dez distritos sanitários da capital.

Serviço

Controle do Tabagismo da Secretaria Municipal da Saúde (SMS)

Contato: 3350-9000 ou nas Unidades de Saúde de Curitiba

Segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, inclusive feriados

Aos sábados e domingos, das 8h às 20h.

