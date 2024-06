Um policial civil que atua em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi alvo de uma operação realizada pelo Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio do núcleo regional de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), nesta terça-feira (18).

Conforme informações do MPPR, a investigação quer apurar se o policial recebia dinheiro para cumprir plantões da escala da delegacia no lugar de outro investigador, que supostamente utilizava o tempo livre para gerir as finanças de uma organização criminosa transnacional.

Essa mesma organização foi alvo da Operação Retis, realizada em 2020 pela Polícia Federal. Já o investigador que teria envolvimento com o grupo também foi alvo da operação da PF. Ele foi preso na época e atualmente responde por processo administrativo disciplinar para afastamento da corporação.

Leia também:

Megaoperação cumpre 96 mandados contra grupo que roubava veículos na Grande Curitiba

Morte de homem em ônibus de Curitiba é detalhada por vítima de homofobia: “Perdeu a vida tentando nos salvar”

Projeto do Paraná quer que “peeling de fenol” seja feito só com supervisão médica

Nesta terça foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão contra o policial civil. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da capital e cumpridas na Delegacia de Polícia de Almirante Tamandaré e na residência do policial, em Curitiba. A ação também contou com o apoio da Corregedoria da Polícia Civil.

Rango Barateza! A Primeira Pizza Quatro Queijos de Curitiba: tradição e clientes famosos Como funciona Caiu no golpe do PIX? A responsabilidade é do banco; saiba como pedir estorno Caçador de Boteco Tradicional bar Silzeu´s completa 60 anos de história e sucesso em Curitiba