Várias viaturas da Polícia Civil do Paraná (PCPR) estão nos bairros de Curitiba e cidades da Região Metropolitana nesta terça-feira (18) na tentativa de cumprir 96 ordens judiciais contra uma organização criminosa ligada a roubos de veículos e adulteração de chassi.

A ação ocorre simultaneamente em Curitiba, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais, Pitanga, Jacarezinho, no Paraná e em Chapecó, Santa Catarina. Ao todo, 260 policiais participam da operação, contado com o auxílio da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC).

Assista:

Segundo investigação, os carros roubados eram vendidos em cidades do interior do Paraná e outros estados, como Santa Catarina, São Paulo e Alagoas. “Em aproximadamente um ano, foram desvendados 27 roubos à veículos praticados em Curitiba e Região Metropolitana, bem como delitos de adulteração de chassi. A mesma associação criminosa está envolvida em tráfico de drogas, estelionato e porte/comércio ilegal de armas de fogo”, disse a delegada Anna Karyne Palodetto.

Leia também:

Após polêmica, Governo do Paraná retira sigilo de documentos da educação

Obra em cratera da BR-277 chega ao fim; concessionária libera rodovia

Cão resgatado em Curitiba após denúncias de maus-tratos é devolvido ao tutor; entenda

O balanço da operação vai ser divulgado nas próximas horas.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!