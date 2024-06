Mesmo após uma denúncia de maus-tratos, com vídeos que mostram o cão Luke, de 2 anos, chorando alto e chamando a atenção dos vizinhos, o animal teve de ser devolvido ao tutor, na última terça-feira (11). O homem que aparece nas imagens é suspeito das agressões.

O cachorro estava sob os cuidados da Associação Adote um Vira Lata desde 25 de maio de 2023. De acordo com a Associação, após denúncias feitas por vizinhos, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu um mandado de busca e apreensão no apartamento do tutor.

Nos vídeos, gravados por uma vizinha do prédio ao lado em que o cachorro vivia com o homem, é possível ouvir os choros constantes do animal quando o tutor estava com ele. Assista:

Após escutar cão Luke chorando, vizinhos filmaram a situação antes de denúncia contra maus-tratos. Vídeo: Colaboração

“O Luke chegou pra nós com traumas psicológicos, ele morria de medo de tudo, que pegassem ele pelo pescoço, que mostrassem uma vassoura ou movimentos bruscos, mordeu bastante gente quando chegou e demoramos bastante pra conseguir a confiança dele. Ele ficou conosco durante um ano e foi tirado de nós porque a justiça alega que não teve maus-tratos”, conta a Presidente da Associação Adote um Vira Lata, Letícia Carolina Tavares Fernandes.

No dia do resgate o cão não possuía marcas de ferimentos, não tinha cortes, ou estava desnutrido. “O problema dele era outro, a questão interna, como funciona a cabeça dele, acreditava que ia apanhar a qualquer momento”, explicou Letícia.

Tutor justificou choros do cachorro alegando que estava ensinando onde o animal deveria urinar

A advogada e voluntária, Fernanda Bandeiras Aldegã, explica que “o tutor foi absolvido sumariamente na esfera criminal com base em um laudo emitido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que dizia que o cão não aparentava ter sofrido maus-tratos e com base nesse laudo, apesar dos vídeos juntados nos autos, a Justiça entendeu que não se tratava de um caso de maus-tratos, absolveu o acusado e determinou a devolução do animal”.

Luke estava com o tutor dele desde o início de 2023, quando foi encontrado na rua. De acordo com a Associação, o homem justificou os choros do cachorro porque ele estava ensinando o animal onde deveria urinar.

Mesmo sem ter apresentado ferimentos, a Associação acredita que o animal ainda corre perigo. “O problema dele era outro, a questão interna, como funciona a cabeça dele, acreditava que ia apanhar a qualquer momento. Se um animal chora, você não insiste no que está fazendo, você procura saber o que incomoda e o que está afetando ele. Se você não possui a mínima capacidade disso, então não tenha um animal”, diz a presidente da Adote um Vira Lata.

Maus-tratos aos animais sem sinais físicos

A presidente da entidade de proteção animal conta ainda que esse não é o primeiro caso de maus-tratos sem sinais físicos no animal, mas que em outra situação o desfecho foi diferente.

“Já tive um caso semelhante, e o tutor foi preso, não sabemos como a Justiça pôde agir diferente nesse caso. A única diferença é que o tutor foi pego em flagrante, e nesse, foi através dos vizinhos e gravações diárias”.

Lei prevê penas em casos de maus-tratos aos animais

De acordo com a advogada Fernanda Bandeiras Aldegã, configura maus-tratos aos animais, “todo tipo de abuso proferido ao animal, privação de alimentação e água, ambiente inadequado ou não higiênico, ou que provoque falta de segurança no animal, todo tipo de abuso físico ou psicológico, mutilação e ferimentos”.

“Isso tudo configura maus-tratos aos animais. A pena para maus-tratos contra cães e gatos é de 2 a 5 anos de reclusão, multa e a perda da guarda do animal. Essa é a legislação atual, Lei 9,605, art. 32, parágrafos 1 ao 3”, ressalta Fernanda.

O que diz a prefeitura de Curitiba?

A Rede de Proteção Animal de Curitiba informou, por meio de nota, que “vistoriou a casa no dia 12 de maio de 2023 e não foi constatada a ocorrência de maus-tratos. Investigações de casos de agressão contra animais são feitas pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente”.

E a Polícia Civil?

Em nota enviada para a reportagem da Tribuna do Paraná, a Polícia Civil do Paraná afirma que “concluiu o inquérito policial e encaminhou à justiça. O homem foi indiciado por maus-tratos”.

Possível caso de maus-tratos é segredo de justiça

O processo envolvendo o cão Luke tramita em segredo de justiça no Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) e o conteúdo da decisão não pode ser acessado.

