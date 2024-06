Obra em cratera da BR-277 chega ao fim; concessionária libera rodovia

A concessionária Via Araucária finalizou nesta segunda-feira (17) a obra de fechamento de uma cratera que se formou na BR-277, na altura do km 98, em Curitiba. Após 58 dias, a pista está liberada e as condições originais de trânsito foram reestabelecidas.

A concessionária fez uma recomposição da macrodrenagem que se rompeu na região, a causa para a formação da enorme cratera que estava incomodando motoristas desde dezembro do ano passado.

Relembre o caso

O buraco, que surgiu em dezembro de 2023, foi fechado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), já que a concessionária só assumiu o trecho no início de 2024.

Porém, a pista voltou a afundar em abril deste ano. A concessionária Via Araucária, que administra atualmente a rodovia, iniciou as obras no dia 20 do mesmo mês com um buraco relativamente pequeno, mas ao longo dos trabalhos, a cratera teve de ser aberta até 11 metros de profundidade.

