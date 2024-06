Um crime brutal ocorrido dentro de um ônibus biarticulado, no domingo (16), ainda deixa marcas profundas na sociedade curitibana. Oziel Branques dos Santos, 40 anos, foi assassinado ao defender um casal de um ataque homofóbico provocado por um homem de 41 anos e um adolescente de 17, na linha Santa Cândida/Capão Raso.

Em entrevista para a RPC TV, uma das vítimas contou que está sofrendo ao lembrar do ataque e a forma que tudo ocorreu. “Infelizmente ele perdeu a vida tentando nos salvar. Estou em estado de choque. Minha mente não está conseguindo parar para refletir. Eu queria dormir hoje e acordar sabendo que tudo isso foi um sonho. Me deixou muito mal saber que alguém perdeu a vida tentando salvar a mim e ao meu namorado”, disse a vítima.

Ainda segundo ela, Oziel foi segurado por um dos homens para o outro esfaqueá-lo. “O mais velho segurou ele pelos braços e o mais novo ficava dando as facadas. A única reação que eu tive no momento foi correr, pedir ajuda. Olhei para trás e vi o cara sendo esfaqueado”, disse na entrevista para a RPC. A jovem estava ao lado do namorado quando os agressores ameaçaram verbalmente o casal

Após fugirem em direção ao Centro de Curitiba, os criminosos foram detidos por policiais das Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone). Um dos autores utilizava tornozeleira eletrônica e o outro é menor de idade. Com o mais novo foi encontrada a faca com sangue.

