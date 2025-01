Pescador morre no litoral do Paraná após acidente entre embarcações

Um pescador de 44 morreu no litoral do Paraná após uma colisão entre a canoa em que ele estava e um táxi náutico, no Rio Iberê, em Paranaguá, Litoral do Paraná. O acidente entre as embarcações ocorreu na noite de sábado e as buscas ao homem seguiram durante a madrugada e manhã, até que o corpo foi encontrado.

Segundo o Corpo de Bombeiros logo após a colisão foi constatado o desaparecimento de um tripulante da canoa. As buscas foram realizadas em conjunto com a Marinha do Brasil, além de outras embarcações, redes de arrasto e apoio aéreo do helicóptero Falcão 08.

Corpo encontrado pela manhã

Na manhã deste domingo (19), por volta das 10h, o corpo da vítima, um homem de 44 anos, foi encontrado por pescadores.

O Corpo de Bombeiros realizou a retirada do corpo, que foi encaminhado ao Batalhão de Polícia Ambiental e, posteriormente, ao Instituto Médico Legal (IML).

Canoa que estava o pescador de 44 anos que morreu após o acidente contra um táxi náutico. Foto: Divugalção/Corpo de Bombeiros