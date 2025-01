Paraná tem alerta para chuva intensa, ventos de até 100 km/h e alagamentos

O Paraná está sob alerta de chuvas intensas neste sábado (18), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Curitiba, região metropolitana e litoral podem ser atingidos pelo temporal. São dois avisos: um é laranja e o outro amarelo, indicando risco alto e moderado para ventania e alagamentos, respectivamente.

As áreas em alerta são: noroeste, norte, sudoeste, oeste, sudeste e central do Paraná. Segundo o Simepar, chuvas são esperadas entre à tarde e à noite, com possibilidade de temporais localizados.

De acordo com o aviso laranja, que atinge mais partes do estado, pode chover entre 30 e 60 milímetros (mm) por hora ou 50 e 100 mm/dia. Existe chance de ventos intensos entre 60 e 100 km/h.

Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O aviso laranja segue em rigor até às 10 horas de domingo (19).

No domingo (19), a instabilidade permanece no Paraná, podendo chover a qualquer hora do dia. As temperaturas ficam em média mais amenas, por conta de uma maior presença de nebulosidade.