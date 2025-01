Novas linhas de ônibus começam a circular neste sábado em Curitiba; saiba onde

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Duas novas linhas de ônibus vão entrar em operação na Linha Verde, em Curitiba, neste sábado (18). Com a entrega da estação-tubo Atuba, no mês passado, no trecho norte, a Urbanização de Curitiba (Urbs) inicia o trajeto das linhas alimentadoras 238 – Atuba/Sta Cândida e 345 – B. Alto/Atuba.

A linha 238-Atuba/Sta Cândida vai atender 3,5 mil pessoas por dia, com trajeto de 7,1 quilômetros (ida e volta). Já a linha 345 – B. Alto/Atuba vai percorrer 14,4 km (ida e volta) e atender 813 passageiros/dia útil. Confira mais informações sobre as novas linhas

Com a implantação destas duas linhas, a 341 – B. Alto/Sta Cândida será desativada.

Trajeto da linha 238 – Atuba/Sta Cândida

A linha 238 – Atuba/Sta Cândida realizará itinerário circular, sentido Estação Atuba, pela Av. Mal. Mascarenhas de Moraes e ruas Roaldo Brun e Bernardo Bubniak, com parada para embarque e desembarque pelas portas 11 e 12 da Estação Atuba.

No sentido Santa Cândida, a parada é pelas portas 14 e 15. A linha segue em sentido ao Terminal Santa Cândida, pelas ruas Pintor Ricardo Krieger, Roaldo Brun, Pery Sotto Maior Bittencourt, Ângelo Greca e Av. Mal. Mascarenhas de Moraes.

Percurso da linha 345 – B. Alto/Atuba

Já a linha 345 – B. Alto/Atuba tem itinerário sentido Estação Atuba pelas ruas Alceu Chichorro, Alberico Flores Bueno, Albino Kaminski, Japurá, Marcílio Dias, Rio Guaíba, Henrique Correia, Arthur Ramos, Rio Guaporé, Alberico Flores Bueno, Rio Pelotas, Joaquim da Costa Ribeiro, Rio Juruá, Estrada da Graciosa, Rodovia BR-116, Alcindo Fanaya, Antônio de Cristo. Parada para embarque e desembarque pelas portas 11 e 12 da Estação Atuba.

No sentido Bairro Alto, parada para embarque e desembarque nas portas 14 e 15, seguindo pelas ruas Antônio de Cristo, Alcindo Fanaya, Rodovia BR-116, Rodovia BR-476, Estrada da Graciosa, Rio Juruá, Joaquim da Costa Ribeiro, Rio Pelotas, Alberico Flores Bueno, Rio Guaporé, Arthur Ramos, Henrique Correia, Rio Guaíba, Marcílio Dias, Japurá, Albino Kaminski, Alberico Flores Bueno e Alceu Chichorro.

Nova estação-tubo de Curitiba possui conexão com outras sete linhas de ônibus

Desde dezembro, outras sete linhas passaram a fazer conexões na estação-tubo Atuba. A principal delas é o Ligeirão 350 – Expresso Linha Verde (Atuba/Pinheirinho), que percorre 38 quilômetros (ida e volta) e impacta 16,1 mil passageiros/dia.

Também passaram a fazer conexão na Estação Atuba as linhas alimentadoras 222 – Esperança e 341 – B.Alto/Sta Cândida e as metropolitanas B05 – Guaraituba/Cabral (Linha Direta), B42 – Guaraituba/Atuba (Via Terminal Maracanã), 031 – Quatro Barras/Atuba e S02 – Roça Grande/Linha Verde (Atuba).