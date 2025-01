Bairro gigante de Curitiba pode ficar sem água nesta semana

A Sanepar anunciou uma série de intervenções na rede de distribuição de água em Curitiba, programadas para quarta e quinta-feira desta semana. As obras de interligação podem causar interrupções temporárias no fornecimento em alguns dos bairros mais populosos da capital paranaense. O bairro gigante de Curitiba CIC está entre os afetados

Na quarta-feira (22), moradores do CIC e Atuba devem ficar atentos. No CIC, as obras ocorrerão das 8h30 às 15h na Rua Anita Gaertner, com previsão de normalização do abastecimento às 20h. Já no Atuba, os trabalhos serão realizados das 8h às 17h na Rua Rio Guaíba, com retorno do fornecimento previsto para as 22h.

A quinta-feira (23) reserva mais desafios para os curitibanos. O CIC será novamente afetado, com obras das 8h30 ao meio-dia na Rua João Alfredo Jobbins. A expectativa é que o abastecimento seja normalizado a partir das 17h. O Boqueirão também entrará na lista, com intervenções das 8h às 17h na Rua Elton R. de Moura. Neste caso, a água deve voltar às 22h.

Obra nos bairros de Curitiba dependem do tempo

A Sanepar ressalta que as intervenções podem ser canceladas devido a condições climáticas adversas, problemas de segurança ou questões operacionais críticas. A companhia reforça a importância da colaboração dos moradores, recomendando o uso prioritário da água para alimentação e higiene pessoal durante o período de obras.

É importante destacar que apenas os imóveis sem caixa d’água serão afetados pela interrupção. A Sanepar segue a recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e sugere que cada residência tenha um reservatório de pelo menos 500 litros, garantindo abastecimento por 24 horas em situações como esta.

Ficou sem água? Reclame!

Para mais informações ou em caso de emergências, os curitibanos podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Sanepar pelo telefone 0800 200 0115 (24 horas), e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou WhatsApp (41) 99544-0115.