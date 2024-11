Perseguição em Curitiba termina com carro em rio e grande apreensão de maconha

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu 800 quilos de maconha durante uma ação no início da tarde desta quinta-feira (21) na Cidade Industrial de Curitiba. A droga estava escondida em uma caminhonete que foi abordada após uma tentativa de fuga do motorista.

Segundo informações da PMPR, o veículo foi visto em atitude suspeita por volta das 13 horas, momento em que os policiais iniciaram o acompanhamento. Durante a perseguição, o motorista perdeu o controle da caminhonete e caiu no Rio Barigui, na divisa entre Curitiba e Araucária. A área foi isolada pela polícia, que solicitou apoio de um guincho para retirar o veículo do rio.

Após a remoção, os policiais encontraram no interior da caminhonete diversos tabletes de maconha, totalizando cerca de 800 quilos. Também foram localizadas placas de outros carros no bagageiro.

O motorista, de nacionalidade paraguaia, conseguiu escapar. No carro também havia um adolescente, que foi encaminhado à Delegacia do Adolescente de Curitiba.

O adolescente apreendido confirmou que a maconha foi trazida de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e teria como destino final a capital paranaense. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil do Paraná (PCPR).