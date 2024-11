UFPR abre 704 vagas para graduação sem vestibular

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) está com inscrições abertas para 704 vagas em cursos de graduação. A seleção é feita pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sem a necessidade de pagar taxa de inscrição. Podem se inscrever estudantes que tenham realizado o Enem entre 2020 e 2024 e que concluam o Ensino Médio até o fim do prazo para envio dos documentos para registro acadêmico (10 de fevereiro).

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Enem (PSS Enem) 2025 podem ser feitas até o dia 20 de janeiro de 2025, no site do Núcleo de Concursos da UFPR (www.nc.ufpr.br).

Ao se inscrever, o candidato deve informar o número do seu CPF, o curso desejado e o ano da prova do Enem cuja nota deseja utilizar para fins de classificação (2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024). O candidato que tiver participado de mais de uma edição do Enem deve optar por apenas um dos resultados. Os candidatos serão classificados da maior para a menor nota, dentro do número de vagas disponíveis em cada curso.

As 704 vagas estão distribuídas em cursos da UFPR em Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Pontal do Paraná (veja abaixo o quadro completo).

Quadro de vagas – PSS Enem

CURSO CAMPUS TURNO TOTALDE VAGAS VAGAS 1.º SEMESTRE VAGAS 2.º SEMESTRE Comunicação Institucional Curitiba Matutino 6 6 0 Engenharia Cartográfica e de Agrimensura Curitiba Integral 19 19 0 Engenharia Florestal Curitiba Integral 27 0 27 Engenharia Industrial Madeireira Curitiba Integral 22 22 0 Engenharia Industrial Madeireira Curitiba Noturno 14 14 0 Expressão Gráfica Curitiba Matutino 4 4 0 Física – Licenciatura Curitiba Noturno 21 0 21 Gestão da Informação Curitiba Matutino 12 12 0 Letras – Italiano Curitiba Matutino 6 6 0 Letras – Português e Alemão Curitiba Matutino 3 3 0 Letras – Português e Espanhol Curitiba Matutino 1 1 0 Letras – Português e Polonês Curitiba Noturno 3 3 0 Matemática Curitiba Vespertino 8 8 0 Matemática Industrial Curitiba Vespertino 20 20 0 Química Curitiba Noturno 9 9 0 Secretariado Curitiba Noturno 23 23 0 Turismo Curitiba Matutino 1 1 0 Ciências Exatas (Física/Matemática/Química) Jandaia do Sul Noturno 34 34 0 Engenharia Agrícola Jandaia do Sul Integral 12 12 0 Engenharia de Alimentos Jandaia do Sul Integral 23 23 0 Engenharia de Produção Jandaia do Sul Integral 20 20 0 Agroecologia Matinhos Matutino 20 20 0 Ciências Matinhos Noturno 19 19 0 Ciências Ambientais Matinhos Integral 16 16 0 Geografia Matinhos Noturno 21 21 0 Gestão de Turismo Matinhos Noturno 9 9 0 Gestão e Empreendedorismo Matinhos Noturno 3 3 0 Linguagem e Comunicação Matinhos Noturno 19 19 0 Saúde Coletiva Matinhos Matutino 18 18 0 Ciências Biológicas Palotina Integral 17 17 0 Ciências Exatas (Física/Matemática/Química) Palotina Noturno 73 73 0 Computação Palotina Noturno 24 24 0 Engenharia de Aquicultura Palotina Integral 43 43 0 Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia Palotina Noturno 34 34 0 Engenharia de Energia Palotina Matutino 39 39 0 Ciências Exatas (Física/Matemática/Química) Pontal do Paraná Noturno 32 32 0 Engenharia Ambiental e Sanitária Pontal doParaná Vespertino 9 9 0 Engenharia de Aquicultura Pontal do Paraná Matutino 20 20 0

O PSS Enem é um mecanismo alternativo de acesso aos cursos de graduação da UFPR. As vagas ofertadas por meio desse processo são remanescentes do Processo Seletivo Próprio da UFPR (vestibular). Com isso, a universidade espera facilitar o acesso de estudantes e reduzir o número de vagas ociosas.