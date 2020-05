A validade do cartão-transporte de estudantes de Curitiba que têm direito ao passe escolar será suspensa até o retorno das aulas presenciais. A medida que vai impactar 7,8 mil passes escolares ativos na capital foi anunciada pela Urbanização de Curitiba (Urbs) nesta sexta-feira (15). De acordo com a empresa que administra o transporte coletivo na cidade, houve um aumento no uso do cartão dos estudantes nas últimas semanas, mesmo com as escolas estaduais e municipais fechadas desde o mês de março, por conta da pandemia de novo coronavírus.

Ainda conforme a Urbs, na última quarta-feira (13), 400 estudantes saíram de suas casas e utilizaram o cartão no sistema de transporte coletivo. No dia 13 de abril, esse número era de 296 estudantes. A média de estudante que estão usando os ônibus da cidade também passou de 288 para 400.

“Não se justifica essa movimentação, já que as aulas estão sendo realizadas on-line.O cartão estudante é exclusivo para deslocamento para a escola. Vamos suspender a validade até a volta das aulas para evitar que esses estudantes contribuam para a aglomeração nos ônibus e corram o risco de contrair a covid-19 “, diz o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

O passe escolar é voltado para alunos matriculados em escolas de ensino regular fundamental, médio, técnico ou superior, residentes e estudantes em Curitiba. Aos alunos cadastrados, ele permite uma redução de 50% no valor da tarifa, com o direito a dois vales diários.

Apelo aos idosos

O prefeito Rafael Greca (DEM) também tem reforçado o apelo para que a população fique em casa e só saia em caso de necessidade, especialmente os idosos. Além dos estudantes, idosos são o grupo que tem gerado preocupação nas autoridades municipais, com o aumento do fluxo de pessoas com mais de 65 anos nos ônibus da capital.

“Me dirijo aos vovôs, vovós aposentados, pensionistas e aposentados por invalidez. Não saiam de casa, fiquem em casa, o vírus mata e mata em número maior os idosos”, disse Greca, na última segunda-feira (11). Na semana passada o prefeito ainda afirmou estar estudando uma medida para interromper a gratuidade de ônibus para idosos como proteção ao coronavírus.

Segundo a Urbs, na última quarta-feira (13), 16,7 mil idosos usaram o transporte coletivo. A média semanal de passageiros idosos no sistema, que estava em 11 mil há um mês, hoje está em 18 mil.

“Estamos pedindo para que a população idosa fique em casa e só use o transporte coletivo em extrema necessidade e fora dos horários de pico. Queremos preservar a saúde dessa população e evitar a contaminação. Estamos monitorando o fluxo e se ele continuar aumentando podemos adotar medidas como limitar a gratuidade somente para horários fora do pico, como das 10h às 16h”, diz o presidente da Urbs.

