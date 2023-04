A prisão do homem de 42 anos foi feita no último domingo (16) em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba (PR). Moradores da região ouviram gritos de socorro, informou o delegado Thiago Wladka, da Polícia Civil do Paraná, à reportagem.

No local, a Guarda Municipal ouviu os pedidos, entrou na residência e viu a adolescente de 14 anos acorrentada dentro do quarto. Os guardas viram que a menina estava sendo mantida em cárcere privado. O pai foi preso em flagrante.

Os agentes também apreenderam simulacro de uma pistola e veneno de rato.

Crime de tortura

Na polícia, o pai da adolescente foi autuado por crime de tortura pelo delegado de flagrantes.

O suspeito alegou que a filha faz acompanhamento psiquiátrico e havia fugido algumas vezes com o parceiro. Ele disse que não aprovava o namoro.

A menina prestou depoimento e o Conselho Tutelar a entregou para a mãe. O homem deve passar por audiência de custódia.

