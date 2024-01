Padre Reginaldo Manzotti anuncia que voltará a celebrar missas em Curitiba

Ainda em recuperação das complicações do quadro de saúde após ser submetido a uma cirurgia na coluna, no final de outubro do ano passado, o Padre Reginaldo Manzotti anunciou em suas redes sociais que voltará a celebrar a missa no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas no próximo domingo (28), às 18 horas.

Bastante emocionado, o padre divulgou um vídeo em que conta a novidade e lembra que ainda precisa tomar cuidados com a saúde, para se reestabelecer definitivamente.

“É um momento muito importante que está acontecendo na minha vida. Eu não escondi, de forma alguma, tudo o que aconteceu, e eu agradeço muito as orações. A fase mais difícil passou e é verdade que eu ainda tenho uma caminhada, em que ainda vou estar recluso, não poderie rezar missa todos os dias. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa. Para mim foi como um presente de Deus poder dizer que neste domingo, às 18 horas, eu vou poder pisar no solo sagrado que é o latar da Igreja de Guadalupe. Me dá até um nó na garganta. Convido você a vir comigo, seja presencialmente, rezar, cantar, louvar; seja através do rádio, da TV, das redes sociais, louvar a Deus. Depois de todo este tempo, do dia 30 de outubro até hoje, e é verdade, nem todos os dias vou poder rezar a missa diária, nem todos os programas poderei fazer, alguns sim, mas voltar a celebrar, sentir aquele cheiro do sagrado, daquele incenso que sobe aos céus, e dizer muito obrigado Senhor, porque estou me reestabelecendo. Por isso, o meu convite, emocionado e feliz, vem celebrar comigo, vem dizer obrigado Senhor. Neste domingo, às 18 horas, na Igreja do Guadalupe, nos encontramos onde eu me sinto mais, onde eu me sinto pleno, na eucaristia, no altar do Senhor”, diz o padre no vídeo divulgado nas redes sociais.

O Padre Reginaldo Manzotti é cantor, compositor, apresentador e pároco do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, e conhecido em todo o país pela apresentação do programa de rádio “Evangelizar é Preciso”, que possui uma das maiores audiências do Brasil.

