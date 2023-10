Outubro Rosa: aula gratuita de defesa pessoal reúne mulheres em Curitiba

Quando uma vence, todas vencem: esse é o nome de um evento que acontece em Curitiba neste domingo (29) e promete reunir muitas mulheres em um espaço cheio de amor, esperança e apoio que vai unir todo o coletivo feminino em prol do Outubro Rosa, campanha anual que fala sobre a importância da prevenção e diagnóstico do câncer de mama.

A atividade gratuita e aberta para todas as mulheres interessadas em participar vai acontecer na Praça Oswaldo Cruz, no Centro da capital paranaense, a partir das 8h30.

O evento é organizado pela psicóloga e faixa preta em Jiu-Jitsu Nika Schwinden. Professora na academia Gracie Barra Curitiba, ela dá aulas de defesa pessoal para mulheres e realiza um importante trabalho de troca de conhecimentos e vivências com o grupo.

“Eu espero poder unir e trazer o maior desenvolvimento humano possível para esse grupo de mulheres, informação, prevenção e a importância de saber se defender através da defesa pessoal e a importância do autoexame para prevenção do câncer. Enfim, eu espero trazer conhecimento para essas mulheres no domingo”, diz Nika sobre a iniciativa.

Neste domingo, o evento vai ser dividido em duas etapas: workshops destinados à saúde, bem-estar e segurança das mulheres e, em seguida, acontece um Seminário de Jiu-jitsu com a atleta Anna Rodrigues, bi-campeã mundial, que é voltado para as mulheres que já são praticantes do esporte.

A atividade ainda está com vagas abertas. Quem quiser participar pode enviar uma mensagem para o número (41) 99832-4414 ou clicar diretamente no link para validar a inscrição. É solicitado que as participantes levem um item de higiene pessoal para validar como entrada no evento.

Quando uma vence, todas vencem: confira a programação completa deste domingo

8h45: abertura do evento

9 horas: Workshop de respiração com Mahara Sol

9h15: Workshop de Flow com Vivianne Lima

10 horas: Workshop de defesa pessoal com Nika Schwinden

11 horas: Workshop educativo sobre autoexame com Débora Moçatto

11h15: desfile Miss Maria Rosa

11h45: encerramento da primeira etapa do evento

14 horas: Seminário de jiu-jitsu com Anna Rodrigues

Aulas de defesa pessoal para mulheres em Curitiba

A Tribuna conversou com a Nika no mês de setembro para entender como funcionam as aulas de defesa pessoal para as mulheres na escola de jiu-jitsu Gracie Barra Curitiba, localizada no bairro Bacacheri.

Além de mostrar as técnicas de defesa, a campeã do esporte, que também é psicóloga, busca criar um espaço de acolhimento, apoio e amizade entre as alunas. As aulas fazem tanto sucesso que são cerca de 140 participantes e Nika afirma que o local tem a maior turma de mulheres entre as escolas de jiu-jitsu do mundo.

