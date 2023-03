Não é notícia repetida! A queda de uma parede em uma obra localizada no Centro de Curitiba deixou um trabalhador morto, no final da manhã desta segunda-feira (20). A tragédia ocorreu na esquina entre as ruas Doutor Pedrosa com a Desembargador Motta, no Centro de Curitiba, onde funcionava um bar anos atrás.

Na semana passada um operário morreu no Água Verde após uma laje despencar em uma obra. O homem que morreu nesta segunda-feira tinha 56 anos e a identidade dele não foi revelada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um segundo homem ficou ferido em estado grave e recebeu atendimento médico na ambulância do Siate. O ferido, de 34 anos, estava em estado gravíssimo. Ele foi estabilizado e levado ao Hospital.

O trânsito na região é lento devido as viaturas que estão na região. O corpo da vítima segue no local para perícia da Polícia Científica.

Com informações do repórter fotográfico Átila Alberti.

Trabalhador ferido foi estabilizado e levado com urgência ao hospital Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

