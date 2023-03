A queda de um muro na manhã desta quinta-feira (16), deixou um trabalhador soterrado na Rua Brigadeiro Franco, no bairro Água Verde, em Curitiba. Socorristas fizeram mais de 40 minutos de manobras para tentar salvar a vida do homem. Apesar do trabalho feito pelos bombeiros, o rapaz de 25 anos não resistiu aos ferimentos.

Havia um vazamento de água no local quando o muro desabou, atingindo um operário que estava no solo. Outras duas pessoas que estavam no muro sofreram a queda, mas não tiveram lesões.

O muro está localizado na Brigadeiro Franco, esquina com a Avenida Presidente Getúlio Vargas, nas proximidades da Arena da Baixada. Populares acompanham o trabalho dos bombeiros e socorristas.

Segundo a tenente Cassandra Costa, do Corpo de Bombeiros, populares tinham retirado a vítima debaixo dos escombros quando as equipes chegaram. “Já tivemos de imediato acesso à vítima, então foi feita toda a situação protocolar. Quando chegamos essas pessoas já tinham puxado a viga que estava em cima da vítima com um veículo pesado. Aí os socorristas tentaram a reanimação sem medição de esforços”, explicou a bombeiro.

