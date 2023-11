Cinco pessoas foram presas em uma operação da Polícia Militar (PM) e do Ministério Público do Paraná (MPPR), nesta quarta-feira (8), em Tijucas do Sul e São José dos Pinhais, municípios da Região Metropolitana e também em Matinhos, no Litoral do Paraná. O objetivo é desmantelar uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas.

A operação denominada Stealth, em alusão ao avião que não é detectado pelos radares, foi iniciada após denúncias recebidas pela população, que indicavam atividades ilícitas relacionadas ao comércio e armazenamento de substâncias proibidas. As ações levaram à desativação de pontos de venda e armazenamento de entorpecentes, além da interrupção do fluxo de abastecimento vindo de municípios próximos.

Foram 12 mandados de busca e apreensão cumpridos, sendo que durante a ação, foram apreendidos dinheiro – cerca de R$ 1.000 – e drogas – 1,2 kg maconha, 50 gramas de crack e 10 pinos de cocaína.

A atuação policial contou com a participação da Diretoria de Inteligência da PMPR (DINT), do Batalhão de Rondas Ostensivas Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE), do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE), além do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) por meio da Operações com Cães e Companhia de Operações Especiais (COE), e Rondas Ostensivas Tático Móvel do 17º Batalhão de Polícia Militar (ROTAM 17º BPM).

