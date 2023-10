Vai ter ônibus de graça em Curitiba, no próximo sábado (14), na volta para casa após o show “Cabaré”, com os cantores Leonardo, Bruno e Marrone. A pedido dos organizadores do evento, a Urbanização de Curitiba (Urbs) vai colocar dois ônibus para o transporte gratuito do público, saindo da Pedreira Paulo Leminski, das 22h até a 1h.

Da Pedreira, os ônibus vão seguir rumo à Praça Tiradentes, no Centro de Curitiba, sem paradas no trajeto. A saída dos veículos será de acordo com a demanda de passageiros.

Segundo a Urbs, a operação é paga pelos organizadores do evento e não trará prejuízo para as demais linhas do transporte coletivo, já que a circulação é fora do horário de pico. Os ônibus ficam estacionados na Rua João Gava, entre as Rua João Enéas de Sá e Antonio Krainiski.

Táxis

A Urbs também vai organizar a fila de táxis na Rua João Gava, entre as ruas Mateus Leme (acesso ao ponto) e Antonio Krainiski, entre 21h e 1h, para facilitar a volta de quem for ao show.

Desvios de linhas de ônibus

No sábado, por conta dos bloqueios de trânsito nas imediações da Pedreira Paulo Leminski, os usuários do transporte coletivo devem ficar atentos: terão alteração de trajeto as linhas:

176 Parque Tanguá

181 Mateus Leme

979 Turismo

020 Interbairros II (horário)

021 Interbairros II (anti-horário)

