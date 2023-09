A Pedreira Paulo Leminski, um dos principais palcos para shows da América Latina, receberá no próximo dia 14 de outubro o show Cabaré, com a dupla Bruno e Marrone e o cantor Leonardo. Os valores dos ingressos serão conhecidos nesta sexta-feira (1°) com a liberação das vendas pelo Disk Ingressos.

Será a última apresentação do projeto em Curitiba.

O show reúne clássicos da música sertaneja e de bordel, além de modões e os principais sucessos dos artistas. É a segunda vez que o show Cabaré (com essa formação, já que o projeto tinha Leonardo e o cantor Eduardo Costa) vem a Curitiba. “Pense em mim”, Dama de vermelho”, “Boate Azul”, Amargurado e outros sucessos da música romântica e brega estão no set list.

A Pedreira Paulo Leminski fica na Rua João Gava, 940, Abranches.

