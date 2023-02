Um novo ônibus movido 100 % a Gás Natural Veicular (GNV) passará a integrar o transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba a partir desta sexta-feira (03). A ação faz parte do projeto de mobilidade urbana sustentável a partir do uso do gás natural, coordenado pela Compagas (Companhia Paranaense de Gás) em conjunto com a fabricante Scania e em parceria com a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP) do Governo do Estado.

O teste do veículo movido a GNV será realizado na linha metropolitana São José / Guadalupe, pelo período de 30 dias e busca certificar os indicadores de eficiência, em especial, a redução de 90% nas emissões de poluentes. Em relação ao diesel, estima-se que o veículo a gás emita 20% a menos de CO2 (dióxido de carbono, o gás que provoca o efeito estufa).

+ Leia mais: Leilão! Curitiba quer vender dois terrenos de valor milionário; saiba onde e o motivo

Já a redução de óxidos de nitrogênio (NOx) é de quase 90% e de materiais particulados chega a 85%. Os efeitos são de curto prazo, com um menor índice de doenças cardiovasculares e da perda de produtividade causada por esses poluentes.

O combustível utilizado ainda poderia ser o Biometano, derivado do biogás que diminui ainda mais as emissões de dióxido de carbono e representa uma solução inteligente para a gestão de resíduos orgânicos, podendo ser captado de aterros sanitários.

Apesar de ser bastante utilizado no mundo, o ônibus a gás nunca foi implementado no Paraná, mas avanços no setor tornaram esta opção mais viável e eficiente, podendo representar uma importante tecnologia de transição até que os veículos elétricos estejam 100% disponíveis.

+ Veja mais: Bar de Curitiba promove Festival da Carne de Onça a R$ 20 o prato

Para o Diretor-Presidente da AMEP Gilson Santos, “a busca por novas soluções e tecnologias deve ser um processo constante principalmente quando falamos de serviços públicos e sustentabilidade. O início dos testes com ônibus movidos a gás é uma importante iniciativa neste sentido e poderá resultar numa grande transformação para este sistema, beneficiando não apenas os seus usuários como toda a população e o meio ambiente”.