Indispensável no cardápio de centenas de bares da capital paranaense, é impossível falar da gastronomia curitibana sem pensar na tradicional Carne de Onça. Patrimônio cultural da cidade, a receita tradicional é preparada com carne bovina magra (sem nervo ou gordura), sem tempero, servida com broa preta, pimenta do reino, sal, azeite de oliva extravirgem, cebola branca, cebolinha e pimenta do reino.

Para celebrar esta iguaria tão especial, o Bar Quermesse vai promover, entre os dias 28 de fevereiro e 05 de março, a 7ª edição do Festival da Carne de Onça. Durante o evento, o público poderá saborear receitas exclusivas do preparo que serão comercializadas pelo preço fixo de R$ 20.

Parada obrigatória para quem ama ou quer conhecer o tradicional preparo, o festival vai oferecer opções especiais do prato, com destaque para a receita clássica servida na broa preta.

Outro grande protagonista do evento é o delicioso e criativo canudinho de carne de onça, que une o conhecido canudinho de maionese, servido em festas de aniversário, com a saborosa iguaria curitibana. Na releitura, a carne de onça ganha ainda mais sabor com o delicioso e crocante canudinho. Para completar, o cardápio do festival ainda inclui a carne de onça japonesa e carne de onça na massa crocante de pastel.

O Bar Quermesse fica na Rua Carlos Pioli, (nº 513), no bairro Bom Retiro, e funciona de terça a sexta, das 17h às 01h, e aos sábados e domingos, das 11h30 às 01h. Mais informações pelo telefone (41) 3026-6676.