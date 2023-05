Observação de aves atrai turistas internacionais e vira negócio promissor no Paraná

Dia 17 de maio é Dia das espécies ameaçadas, dia 22 Dia Internacional da Biodiversidade e 27 o Dia Nacional da Mata Atlântica. Como um dos países que concentra o maior número de espécies de aves em seu território, o Brasil atrai observadores e interessados pela prática de observação de aves de diversos países.

No caso da Grande Reserva Mata Atlântica – o território de quase três milhões de hectares do bioma Mata Atlântica que passa pelos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo – a prática da observação de aves, ou birdwhatching, em inglês, é um dos grandes diferenciais e com enorme potencial para ainda mais crescimento.

No Paraná, duas cidades são destaques na prática, muito promissora para o turismo e economia da região. O município de Antonina chegou a acumular, em abril de 2023, 470 espécies. Em Morretes, município vizinho, o número é de 448. “Os índices representam mais que 50% de todas as espécies que podem ser encontradas em área de Mata Atlântica do Nordeste ao Sul do Brasil”, diz Luciano Breves, que trabalha como guia de birdwhatching há mais de 15 anos. “As áreas de preservação que existem nesses municípios, e as diferentes categorias de Unidades de Conservação reunidas pelo território da Grande Reserva, contribuem muito para a existência desses índices, pontua.

Breves recorda que, há pouco mais de uma década, eram mais pesquisadores, acadêmicos e especialistas que faziam a prática da observação de aves, mas, hoje, o número de interessados não só diversificou como multiplicou. Quando comecei como guia, existiam em torno de dois mil observadores ativos, mas, hoje, o número ultrapassa 50 mil no Brasil, o que representa um crescimento acima da média mundial, que cresce, em média, 20% ao ano. Os dados também são do Wiki Aves.

Breves conta os roteiros são pensados para as necessidades e preferências dos visitantes. E diz que norte-americanos até hoje foram a maioria entre os turistas que ele já guiou, além de pessoas da Inglaterra, Índia, Canadá, República Dominicana, Japão, Alemanha, Holanda e África do Sul, por exemplo.

Raphael Sobania, que também trabalha como guia da prática do birdwhatching há mais de duas décadas e meia, destaca que a região da Grande Reserva é singular para quem deseja ter contato com a visualização e a vocalização de incontáveis aves, muitas que só ocorrem nesta região. “São Paulo, por exemplo, é um dos polos internacionais de observação de aves, com locais como Cananeia, Iguape e Ilha Comprida. A serra catarinense e, no caso do Paraná, a região do litoral do estado e a Serra do Mar paranaense, são muito ricas em diversas e singulares espécies de aves”, diz.

Grande potencial de geração de renda

Ricardo Borges, coordenador de comunicação e relacionamento da Grande Reserva Mata Atlântica, lembra que a existência desse território não só é fundamental para o estímulo do turismo de natureza e geração de renda para todos os envolvidos, como para a preservação de espécies endêmicas, que estão em extinção ou são consideradas vulneráveis, por exemplo. “A Grande Reserva Mata Atlântica é a prova de que as áreas naturais em pé valem infinitamente mais, em múltiplos sentidos, do que degradadas”, pontua.

Marcos Cruz Alves, turismólogo e coordenador da rede de portais da Grande Reserva Mata Atlântica, ressalta o potencial de geração de renda dessa atividade, que vai além da contratação dos guias locais pelos turistas de observação de aves, pois os mesmos também precisam de hospedagem, alimentação e consomem outros serviços e produtos em seus deslocamentos. E quando esse turista viaja acompanhado de seus familiares, estes também consomem produtos e serviços na região, fazendo circular a economia.

Um exemplo de encher os olhos são os números da atividade nos Estados Unidos: o relatório Birding in the United States: A Demographic and Economic Analysis (Observação de aves nos Estados Unidos: uma análise demográfica e econômica) produzido pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA (2016), informou haver 45 milhões de observadores de pássaros nos Estados Unidos, sendo que os gastos associados às despesas com viagens e equipamentos movimentaram cerca de US$ 96 bilhões, 782 mil empregos e US$ 16 bilhões em receita tributária, em um impacto distribuído pelas economias municipal, estadual e nacional. São números inspiradores.

