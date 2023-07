A prefeitura de Curitiba vai iniciar uma nova etapa das obras de revitalização no entorno do Mercado Municipal, no Centro da capital. A partir da próxima segunda-feira (17) vai ocorrer o bloqueio total na Avenida Sete de Setembro, no cruzamento com a Rua General Carneiro, para implantação de travessia elevada.

Com o bloqueio, o trânsito vai sofrer impacto com desvios e rotas de linhas de ônibus como do Interbairros I, Pinhais/Campo Comprido e Turismo. A duração desta fase das obras está prevista em terminar em 15 dias.

A Av. Sete de Setembro terá bloqueio no cruzamento com a Rua General Carneiro. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

“Pedimos que as pessoas tenham atenção aos desvios que foram programados com o objetivo de minimizar os transtornos. Estas obras têm o objetivo de promover a valorização do espaço público, com a melhoria da paisagem urbana, dar segurança nos deslocamentos e criar novas conexões cicloviárias”, comentou o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Desvios no trânsito e de rotas dos ônibus

Veja abaixo, as orientações por parte da prefeitura quanto ao trânsito:

– As linhas do transporte coletivo 011- Interbairros I (anti-horário) e 304 – Pinhais/Campo Comprido seguem pela pista da esquerda da Avenida Sete de Setembro, sentido Alto da Rua XV. E a linha 979 – Turismo será desviada pela Avenida Presidente Affonso Camargo.

– Já os veículos que trafegam pela Rua da Paz não poderão realizar conversão à esquerda na Avenida Sete de Setembro, sendo permitida apenas a conversão à direita sentido Rua Ubaldino do Amaral, ou seguir em frente pela Rua da Paz.

– E os motoristas que vão trafegar pela Rua General Carneiro (Av. Visconde de Guarapuava sentido Av. Sete de Setembro) não poderão realizar a conversão à direita na Avenida Sete de Setembro, sendo permitida apenas a conversão à esquerda, sentido Rua Ubaldino do Amaral.

– No trecho da Rua General Carneiro em frente ao Mercado Municipal (entre a Av. Presidente Affonso Camargo e Av. Sete de Setembro), o fluxo ocorrerá em ambos os sentidos, em atendimento ao comércio local, não sendo permitida a conversão à direita na Av. Sete de Setembro.

– Os veículos que trafegam pela Avenida Sete de Setembro não poderão realizar a conversão à direita na Rua General Carneiro, sendo permitido apenas o fluxo sentido Rua Ubaldino do Amaral, seguindo as canalizações e direcionamentos constantes na pista.

– No trecho da Avenida Sete de Setembro entre a Rua Dr. Faivre e a Rua da Paz estará operando em sentido único e em duas faixas (sentido Rua Ubaldino do Amaral), não sendo permitido estacionamento na via enquanto durar o bloqueio.

