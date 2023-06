Mesmo com a chegada do inverno, no último dia 21, a semana será de sol e máximas acima dos vinte graus na capital paranaense. A estabilidade atmosférica mantém o céu limpo e o tempo seco nos próximos dias.

Depois de um domingo ensolarado, a segunda-feira (26) começa com 11°C nos termômetros, mesma temperatura que é prevista para os outros dias da semana, de acordo com o Simepar.

As máximas devem variar entre 22°C e 23°C, exceto na quinta-feira (29), quando a amplitude térmica sai de cena. A mínima é prevista em 11°C e a máxima não é muito diferente, esperada em 13°C.

Na sexta-feira (30), a previsão muda de tempo ensolarado para sol entre nuvens e a variação prevista é de 11°C a 19°C.

Quando é o aniversário de São Pedro?

O aniversário de São Pedro, um dos apóstolos de Jesus Cristo e uma figura importante na tradição cristã, é comemorado em 29 de junho. Essa data é conhecida como “Festa de São Pedro e São Paulo” ou “Solenidade de São Pedro e São Paulo”. É um dia importante para a Igreja Católica e para muitos cristãos ao redor do mundo, que celebram a vida e o legado desses dois santos.

