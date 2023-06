Curitiba, prepare-se para encarar o frio de peito aberto. O inverno está chegando com tudo às 11h58 desta quarta-feira, dia 21 de junho. E olha só, vai durar até o dia 22 de setembro, às 03h50. É tempo de tirar os casacos do armário e aproveitar as delícias da estação mais fria.

De acordo com os especialistas do Simepar, o primeiro dia de inverno vai ser ensolarado na maioria das regiões do Paraná. Mas nem tudo é sol e céu azul. Foz do Iguaçu vai enfrentar chuva, enquanto Guarapuava terá um céu parcialmente nublado. Já nas cidades de Guaíra, Umuarama, Cascavel, Francisco Beltrão, Pato Branco e Laranjeiras do Sul, o dia será nublado com pancadas de chuva.

A temperatura mínima promete bastante frio na região Sul. Lá em União da Vitória, os termômetros vão marcar 7°C. Já em Paranaguá, a máxima não vai passar dos 15°C. Então, é melhor ir atrás dos casacos, cachecóis e meias quentinhas.

El Niño

Esse ano, os modelos climáticos estão prevendo que ele vem com tudo, com intensidade oscilando entre moderada e forte. A probabilidade de acontecer é superior a 90%. A previsão é que a quantidade de chuva fique dentro da média para o inverno, geralmente quando essas frentes frias passam por aqui. Já a temperatura média do ar vai ficar acima do normal ou pelo menos bem próxima.

O meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib, explica: “Pode se preparar para poucas ondas de ar frio e seco, aquelas que fazem as temperaturas despencarem e criam as condições perfeitas para as geadas”. E como se não bastasse, o El Niño vai favorecer aqueles “veranicos”, aqueles períodos maravilhosos de vários dias consecutivos de tempo seco e quente. Bom pra quem gosta de tomar um solzinho, né?

Ah, não podemos esquecer dos nevoeiros, típicos do nosso inverno paranaense. Eles aparecem quando massas de ar ficam paradas sobre a região. Então, fiquem atentos, galera, que o tempo vai brincar com a nossa cara nessa estação.

Prepare-se para os dias frios, os agasalhos quentinhos e as paisagens lindas que o inverno nos reserva.

