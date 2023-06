O prefeito de Curitiba Rafael Greca, a primeira dama, Margarita Sansone, e dois assessores da prefeitura ficaram presos no elevador da Assembleia Legislativa do Paraná na tarde desta terça-feira (20). A comitiva ficou por cerca de 10 minutos esperando o “resgate”. O prefeito e sua esposa estão bem.

O vídeo é do fotógrafo Eduardo Matysiak.

Com bom humor, Margarita, em seu discurso na Alep, disse que o problema foi o excesso de peso do casal. Greca e Margarita estavam na Alep nesta terça para participar de uma homenagem feita à primeira dama, que recebeu o prêmio Rosy de Macedo Pinheiro Lima, primeira deputada eleita no legislativo do Paraná em 1947.

