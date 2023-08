Núcleo Cultural oferece curso gratuito de marcenaria para moradores de Curitiba

Adquirir habilidades práticas e conhecimentos teóricos em áreas criativas amplia perspectivas de emprego e carreira, além de melhorar a autoestima e a autoconfiança, o que colabora para o desenvolvimento da criatividade e de habilidades artísticas.

Com esta proposta, o Núcleo Cultural Oficina dos Sonhos apresenta o Curso de Marcenaria, com inscrições abertas, até 31 de agosto. Gratuito, o curso tem vagas disponíveis para moradores de Curitiba maiores de 18 anos, preferencialmente de baixa renda. O projeto oferecerá aulas de marcenaria duas vezes por semana, totalizando uma carga horária de 196 horas.

LEIA TAMBÉM:

>> Shopping comemora aniversário com mega liquidação

>> Empresas de mídia são denunciadas por corte ilegal de árvores em Curitiba

Tendo em vista os desafios para se conquistar a primeira ocupação profissional, a oficina busca preparar dezenas de participantes com o objetivo de favorecer e catalisar este processo. É oferecida toda a estrutura necessária para que o participante possa desenvolver novas competências e, quem sabe, ter seu talento revelado.

Também está na proposta da atividade capacitar os participantes para uma possível nova carreira no setor da economia criativa e fomentar novos negócios, marcas sociais e principalmente gerar emprego e renda local.

A iniciativa tem o patrocínio da Lwart e conta com apoio da CNH Industrial. A realização é do Instituto São Paulo de Arte e Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei 8.313/01) do Ministério da Cultura.

Os interessados podem se inscrever por este link. A lista dos selecionados será divulgada no dia 1º de setembro.

Serviço

Núcleo Cultural – Oficina dos Sonhos – Curso de Marcenaria

Faixa etária: 18+

Inscrições até 31 de agosto por este link.

Divulgação dos selecionados: 1/9/2023. Início das aulas: 4/9/2023. Carga horária: 196 horas. Local de realização: Rua Santa Fé, 81. Cidade Industrial – Curitiba – PR.

Realização: Instituto São Paulo de Arte e Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultural (Lei 8.313/01) do Ministério da Cultura.

Você já viu essas??

Bom, bonito e barato! PF de R$ 19 é sucesso! Arroz, feijão, bife e batata frita! EITA!!! Rastro gigante no céu chama atenção; Que coisa é essa? Vídeo! O tempo passa… Bar da região de Curitiba é sucesso e remete bando tradicional do Paraná