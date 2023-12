A Estrada da Graciosa (PR-410) terá novos bloqueios parciais até esta sexta-feira (15). O Departamento de Estradas e Rodagem (DER/PR) vai realizar serviços de sinalização horizontal e vertical de 11 km.

O principal trabalho vai ser de implantação de nova sinalização horizontal no eixo e extremos da rodovia, sendo feita por uma equipamento mecânico de porte pequeno. Por isso, será possível sinalizar durante três quilômetros ao dia, sendo necessário bloquear o tráfego para garantir secagem do material, chamado de plástico a frio, sem que os veículos passem por ele antes de estar pronto.

A programação pode ser alterada conforme as condições climáticas da região, pois não se faz a sinalização horizontal em caso de chuva.

Bloqueios na Estrada da Graciosa

