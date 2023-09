Um novo binário vai alterar o trânsito no bairro Bacacheri, em Curitiba, a partir das 11h da segunda-feira (18). A Rua Guilherme Ihlenfeldt terá mudança de sentido para compor o binário com a Rua Arary Souto e sua continuidade, a Rua 29 de Junho.

Segundo a prefeitura, o binário neste trecho é para melhorar a fluidez e ligação viária na região, solicitação pedida por moradores. Estudos técnicos foram realizados nas ruas que cruzam dados de fluxo de veículos, de pedestres e de impacto no tráfego, baseados no monitoramento da Superintendência de Trânsito. A implantação é de responsabilidade da Superintendência de Trânsito (Setran).

+Viu essa? Rua perto do Parque Barigui vira sem saída e complica a vida de moradores; “Um caos”

Além da Guilherme Iflenfeldt, outras duas ruas da região terão mudança de sentido. A Nicolau Salomão, que passa a ter sentido único de circulação da 29 de Junho para a Guilherme Ihlenfeldt, e a Rua Edmundo Alberto Mercer, que passa a ter sentido único da Guilherme Ihlenfeldt para a 29 de Junho.

Agentes de trânsito estarão na região nos próximos dias para orientar os motoristas. Em caso de chuva intensa, a mudança de sentido poderá ser transferida para outra data.

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!