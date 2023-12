Uma nova linha de ônibus começa a circular em Curitiba a partir do próximo domingo (17). A linha 529 – Parque Náutico vai ligar o Terminal Boqueirão ao Parque Náutico, se juntando a outras duas linhas que transportam passageiros entre parques e terminais da cidade aos domingos: a 177-Terminal Cabral/Pq Tanguá e a 794-Terminal Pinheirinho/Pq. Lago Azul, lançadas há cerca de um ano.

Com previsão de atrair 400 passageiros aos domingos, a linha 529-Parque Náutico tem extensão de 5,1 km, com tempo de viagem de 20 minutos. A tarifa é a mesma das demais linhas do transporte coletivo, de R$ 6, que pode ser paga com cartão Urbs ou cartões de débito e crédito.

Dos terminais para os parques

A novidade, segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), faz parte do projeto Parques da Cidade, que cria linhas de transporte coletivo ligando terminais de integração diretamente aos parques que não possuem ligação pela Rede Integrada de Transporte (RIT).

“Havia a necessidade de melhorar o acesso da população por meio do transporte coletivo a alguns parques, principalmente para quem mora mais longe”, diz o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

Itinerário

Inicialmente a linha 529 irá operar aos domingos e, após avaliações da Urbs, caso os resultados sejam favoráveis, há expectativa de operação aos sábados. A saída do Terminal Boqueirão será da plataforma compartilhada com a linha 533 – E. Veríssimo / Pantanal.

Do terminal, a linha 529 seguirá itinerário pelas ruas Pastor Carlos Frank, Zonardy Ribas, Maestro Carlos Frank e Av. Mal. Floriano Peixoto (pista lenta), sentido Parque Náutico, e pela Av. Mal. Floriano Peixoto (pista lenta) e Rua Pastor Carlos Frank, sentido Terminal Boqueirão.

