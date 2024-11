Nota Paraná sorteia R$ 100 mil e mais prêmios nesta quinta; veja quem concorre

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Nota Paraná registrou um novo recorde de participantes neste mês de novembro: 3.185.188 consumidores vão concorrer aos mais de 35 mil prêmios sorteados pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) nesta quinta-feira (07). É o maior número já registrado desde o início do programa, em agosto de 2015. O recorde anterior havia sido batido no último mês de outubro, quando 3.173.324 pessoas participaram do sorteio.

Para a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, esse crescimento contínuo nos números mostra o quanto o programa entrou na vida das pessoas. “O paranaense já se habituou a pedir o CPF em suas notas fiscais e a entender que isso é ter seu dinheiro de volta”, explica. “E essa é a verdadeira natureza do programa: estimular a consciência fiscal das pessoas e evitar a sonegação de impostos”.

Para o sorteio desta semana, com valores que variam entre R$ 50 mil e R$ 100 mil, foram gerados mais de 30 milhões de bilhetes para pessoas físicas. Esses bilhetes levam em conta as compras realizadas em julho.

Mudanças nos prêmios

O número recorde de participantes vai também contar com mais chances de ganhar. Desde maio de 2024, o Nota Paraná ampliou o número de prêmios distribuídos mensalmente.

Nos sorteios regulares, como o que acontece agora em novembro, serão premiados 35.102 ganhadores. A distribuição acontece da seguinte forma: 1 prêmio de R$ 100 mil; 1 prêmio de R$ 50 mil; 100 prêmios de R$ 1.000; 35 mil prêmios de R$ 50.

Já o prêmio de R$ 1 milhão fica limitado apenas a datas especiais, sendo entregue apenas quatro vezes por ano: em fevereiro, maio, agosto e dezembro. Nesses casos, são 15.103 ganhadores.

Além dos consumidores, 1.461 entidades sociais registradas no programa estão na disputa por 40 prêmios de R$ 5 mil cada, graças às doações de notas fiscais feitas pelos contribuintes. Para o sorteio de novembro, foram emitidos 7,77 milhões de bilhetes para essas organizações.

Prêmios no Paraná Pay

Paralelamente, o Paraná Pay permitirá que 2,11 milhões de consumidores cadastrados concorram com 20,7 milhões de bilhetes a 8 mil prêmios de R$ 100 cada.

Para participar dessa modalidade, é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso relacionados aos créditos e prêmios do Paraná Pay. Todo valor obtido pelo Paraná Pay pode ser transferido para a conta bancária associada ao Nota Paraná.

Como participar dos sorteios

Ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do IPVA.

Neste caso, o consumidor tem até o dia 30 de novembro para usar os valores do Nota Paraná no imposto sobre veículos.