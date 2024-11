Motorista pula da cabine e morre em grave acidente na BR-376

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um motorista morreu após pular da cabine do caminhão em movimento na noite de terça-feira (05) na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um acidente envolvendo duas colisões traseiras ocorreram no quilômetro 665, quando o condutor de 38 anos pulou em um dos caminhões envolvidos na batida.

O corpo acabou ficando prensado na mureta de proteção, caindo fora da via já em óbito. Ainda de acordo com a PRF, os outros envolvidos não tiveram nenhum ferimento.