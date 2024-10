Nova rodovia em SC promete aliviar calvário de turistas do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem gosta de curtir uma praia em Santa Catarina sabe que além de sunga, biquini e aquelas malditas caixas de som, é preciso uma dose cavalar de paciência. O trânsito na BR-376/BR-101 é uma desgraça. Muita gente, muito carro e pouco espaço. Um projeto autorizado pelo governo de SC pode apresentar a solução para os temidos congestionamentos na região.

O edital vai selecionar o projeto para viabilizar a construção de uma nova rodovia estadual paralela à BR-101, que ligue o município de Joinville, no Nordeste de Santa Catarina, até a Grande Florianópolis. O objetivo é melhorar a fluidez nas rodovias federais, desviando os caminhões e cargas pesadas para o novo traçado.

O corredor viária se chamará Via Mar e terá 145 quilômetros. Ainda não há previsão para início das obras, mas o seu simples anúncio causa furor entre os catarinenses, mas também em turistas, como os do Paraná, que vão ao litoral vizinho com bastante frequência.

A obra foi dividida em cinco lotes. O governador Jorginho Mello já autorizou a produção dos projetos executivos de quatro deles, entre Joinville e Itajaí. A construção será no formado de Parcerias Público Privadas.

A obra foi dividida em cinco lotes e em cerimônia na quarta-feira (23), o governador Jorginho Mello (PL) assinou a ordem de serviço dos projetos executivos de quatro deles, entre Joinville e Itajaí. A construção será viabilizada por meio parceria público privada (PPP). O projeto prevê três pistas em cada sentido e a construção de viadutos, túneis e trincheiras.

“O Programa Estrada Boa é um sucesso, nós estamos aplicando mais de três bilhões de reais para melhorar a nossa malha viária de Santa Catarina. E hoje esse lançamento é mais um grande avanço do nosso governo trazendo essa nova rota pela Via mar, sendo uma alternativa para se deslocar da Grande Florianópolis até Joinville. Aqui é o primeiro passo para a realização dos projetos executivos dessa obra que trará um grande avanço para Santa Catarina, principalmente, na logística e transporte de cargas”, destacou o governador.