Mega Sena 2793 milionária premia duas apostas de Curitiba; Resultado!

Duas apostas de Curitiba acertaram cinco dos seis números da Mega Sena 2793 milionária, sorteada na noite desta terça-feira (05). O prêmio era gigante: R$ 127 milhões e ficou ainda maior após ter acumulado já que ninguém cravou as seis dezenas da sorte. O prêmio para esta quinta-feira saltou para R$ 140 milhões.

Resultado Mega Sena 2793: 07, 09, 25, 37, 57 e 59

As apostas de Curitiba fizeram a quina, ou seja, quando o apostador acerta cinco dos seis números sorteados. As apostas foram feitas nas seguintes loterias: Lotérica Vila São Pedro, no bairro Xaxim, e na Tropicahl Loterias.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS VILA SAO PEDRO LTDA 6 Não Simples 1 R$36.233,07 CURITIBA/PR TROPICAHL LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$36.233,07

Já que nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega Sena 2793, o prêmio para esta quinta-feira, pela Mega Sena 2794, saltou para R$ 140 milhões.

Quanto rende 140 milhões na poupança?

Segundo projeções o rendimento bruto de R$ 140 milhões investidos na poupança, a mais segura e conservadora modalidade de investimento, pode render nada menos que R$ 812 mil mensais, segundo o rendimento líquido mensal da poupança em novembro de 2024, que é de 0,58%.

Como apostar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos pela chamada Teimosinha. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00.