“Eu coloco CPF na nota em tudo o que eu compro já faz quase 10 anos, tenho certeza que sou um dos participantes mais ativos desse Nota Paraná, e o máximo que ganhei uma vez foi o prêmio de R$ 10. Agora vem um cidadão que colocou o CPF na nota cinco vezes e ganha R$ 1 milhão. Sério, queria muito saber como fazer essa minha mensagem chegar até os responsáveis por esse programa Nota Paraná, porque eu, depois dessa notícia, desisto de colocar CPF na nota. Palhaçada!”, assim escreveu um leitor da Tribuna do Paraná ao ler a reportagem sobre a última premiação do programa paranaense.

A mensagem do leitor foi repassada para a Marta Gambini, coordenadora do programa Nota Paraná. Segundo ela, o resultado vem de sorteio, ou seja, é preciso ter sorte para ganhar. “Aí é sorte, já teve pessoa com um bilhete que ganhou um milhão de reais. Não tem como explicar a sorte, é puro sorteio, não tem justificativa. Não pode desanimar, reforço que é um programa de cidadania, ele está fazendo o papel dele de colaborar no combate a sonegação”, disse Marta.

Essa relação feita pela Marta é semelhante a qualquer concurso lotérico ou mesmo uma simples rifa. A pessoa pode gastar uma boa grana com o bilhete ou um número, mas isso não garante que ela vai faturar o prêmio. É sorte pura! No caso da Nota Paraná não se tem um valor de probabilidades de acerto, lembrando que pessoas do Brasil inteiro participam do programa.

O sorteio é feito por um computador que fica no cofre da Delegacia da Receita Estadual. Ele é fechado e colocado em um envelope de segurança com lacre. O aparelho vai ser aberto somente no dia da próxima edição. Os auditores fazem foto de tudo com a presença de duas pessoas, com o objetivo de garantir que nenhuma pessoa vai ter acesso ao computador e que possa instalar um aplicativo que altere o resultado. Ele nem é conectado a internet, como as urnas eletrônicas.

Dica para gerar mais bilhetes e créditos

Alguns itens oferecem mais benefícios, porque possuem uma carga maior de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). É através deste imposto que o Nota Paraná realiza os cálculos para determinar o valor a ser restituído aos consumidores.

Por exemplo, ao realizar compras em um supermercado, os paranaenses têm chances de receber valores maiores de créditos. O cidadão que pede CPF na nota nas lojas de vestuário também pode conseguir mais créditos. No topo da lista aparecem magazines, lojas de departamentos e de calçados (veja lista abaixo).

No entanto, um local é exceção, e lá não dá para perder a chance de pedir CPF na nota: no posto de gasolina. “O posto de gasolina é o lugar que não recolhe o imposto, mas que dá retorno para quem coloca o CPF. Ele foge a regra do programa, é uma exceção. O posto de gasolina gera bilhetes em dobro e valores fixos para devolução mensal. São R$ 10 milhões de reais divididos em todas as pessoas que colocam CPF quando abastecem. Isso dá retorno”, diz a coordenadora.

Confira os 10 principais segmentos em devoluções

1º SUPERMERCADO

2º VESTUÁRIO

3º MAGAZINES, LOJAS DE DEPARTAMENTOS

4º CALÇADOS

5º HIPERMERCADO

6º MÓVEIS

7º RESTAURANTE

8º ELETRODOMÉSTICO

9º MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

10º MINIMERCADO

